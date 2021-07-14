  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ابتكار ثوري ..شاحن هاتفك القادم هو إصبع يدك (فيديو)

الأربعاء 14 يوليو 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار ثوري ..شاحن هاتفك القادم هو إصبع يدك (فيديو)



وكالات /سما/

كشف مطورون عن ابتكار جديد من شأنه أن يحدث ثورة كبيرة في عالم الطاقة، حيث استطاع فريق علمي تطوير شريحة صغيرة جدا قادرة على توليد الطاقة عن طريق استثمار التعرق الذي يظهر على جلد الإنسان، وتحديدا على أصابع اليد.

يلتف الجهاز الجديد على إصبع اليد بشكل بسيط، ويمكن ارتداؤه أثناء النوم أو التجوال، حيث يقوم بامتصاص العرق أثناء النوم أو الحركة ويحوله إلى طاقة كهربائية.


وبحسب الخبر المنشور في مجلة "ديلي ميل" العلمية، تحت عنوان (قد يكون شاحن هاتفك التالي في متناول يدك المتعرقة)، فإن النموذج الأولي للجهاز المبتكر الذي لا يزال قيد التطوير، لا يخزن سوى القليل من الطاقة في الوقت الحالي، ويستغرق حوالي ثلاثة أسابيع من التفاعل المستمر لتشغيل الهاتف الذكي، لكن المطورين من جامعة "كاليفورنيا"، في مدينة سان دييغو الأمريكية، يأملون في زيادة هذه السعة وتطويرها وزيادة كفاءتها في المستقبل.
ووجد المطورون أن ارتداء هذه الشريحة في إصبع واحد لمدة عشر ساعات من شأنه أن يولد طاقة كافية للحفاظ على تشغيل الساعة (ساعة اليد) لمدة 24 ساعة، أي أنها ولدت حوالي 400 ملي جول.

لكن الخبراء أكدوا أن ارتداء هذه الشرائح في بقية الأصابع قد يولد طاقة أكثر بعشر مرات على الأقل.

وتعتمد الأجهزة التقليدية المولدة للطاقة والمرتبطة بجسم الإنسان على أشعة الشمس أو الحركة المستمرة، حيث تتجسد هذه الآلية في الساعات الميكانيكية التي تعتمد على ثقالة تدور في المحيط الداخلي للساعة حول محور مرن جدا نتيجة حركة معصم اليد.


وبين الفريق العامل على الابتكار أن الشريحة الصغيرة الجديدة تستخدم نظامًا سلبيًا لتوليد الكهرباء من الرطوبة المتواجدة في أطراف الإصبع، "حتى لو كنت نائما أو جالسا أو بلا حراك".
وأشار الباحثون إلى أن أطراف الأصابع هي أكثر أجزاء الجسم تعرقًا، حيث زودت الشريحة بمادة إسفنجية ذكية تستطيع جمع العرق ومعالجته وتحويله إلى طاقة بواسطة الموصلات.

#شاحن هاتف #ثورة تكنولوجية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

صحيفة عبرية: هل تعلم إسرائيل شيئاً عن “قوة التدخل الأردنية” في الحرم القدسي؟

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

إعلام مهم من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية