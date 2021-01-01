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اعلام عبري: بينيت يزور واشنطن الشهر المقبل

الأربعاء 14 يوليو 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام عبري: بينيت يزور واشنطن الشهر المقبل



القدس المحتلة /سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يعتزم التوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منتصف أغسطس/ آب المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي منصبه.

ذكرت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بينيت سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول لقاء يجمعهما منذ تولى منصبه.


وقالت الصحيفة إن قناة "إن 12" الإسرائيلية، نشرت الخبر، مشيرة إلى أن بينيت سيبحث مع بايدن، العديد من القضايا، وأبرزها الوضع مع إيران.

ولفتت إلى أن الجانبين سيبحثان تطورات الوضع مع إيران إثر تولي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي سيتولى مهام منصبه الشهر المقبل.

#بينيت #واشنطن #بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية

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