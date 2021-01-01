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فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف مستودع أسلحة لـ "حزب الله" بجوار مدرسة جنوبي لبنان

الأربعاء 14 يوليو 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الجيش الإسرائيلي يكشف مستودع أسلحة لـ "حزب الله" بجوار مدرسة جنوبي لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه رصد مخزن أسلحة تابع لـ "حزب الله" اللبناني على بعد أمتار قليلة من إحدى المدارس في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وأضاف الجيش في بيان على موقعه مرفقا بفيديو توضيحي: "يستخدم حزب الله بشكل مستمر الأصول المدنية كتكتيك عملياتي للنشاط العسكري".

وقال إنه من بين آلاف الأهداف التي يضمها "بنك الأهداف" الإسرائيلي تم رصد مستودع يحتوي على ذخيرة - أقيم وسط السكان المدنيين في لبنان، مضيفا " كان حزب الله ينوي استخدامه (مستودع الذخيرة) ضد مقاتلي الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".


وتابع: "يقع الهدف على بعد 25 مترا من المدرسة الرسمية لقرية عبا، عاصمة قضاء النبطية"، معتبرا أن "قرب الأسلحة من المدرسة يعرض أكثر من 300 تلميذ بريء للخطر".


وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: "هناك الآلاف من أهداف حزب الله المماثلة التي تعرض مواطني لبنان للخطر - لكن الجيش الإسرائيلي سيتخذ جميع الإجراءات لتقليل الضرر بالمدنيين، ومع ذلك فإننا لن نتردد في إصابة أهداف نشطة".

#الجيش الإسرائيلي #مستودع أسلحة #حزب الله #لبنان

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