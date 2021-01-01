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ميسي يقترب من التوقيع على عقد جديد مع برشلونة ويضحي بنصف راتبه

الأربعاء 14 يوليو 2021 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يقترب من التوقيع على عقد جديد مع برشلونة ويضحي بنصف راتبه



وكالات

توصل نادي برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد الأخير لمدة خمس سنوات، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية اليوم الأربعاء.

وأكدت صحيفة "L'Esportiu" الكتالونية في تقرير لها اليوم، أن قائد برشلونة ومنتخب "التانغو" الذي توج مؤخرا بكأس كوبا أمريكا على حساب البرازيل (1-صفر) "سيوقع عقدا لمدة خمس سنوات مع بند جزائي للشراء بقيمة 600 مليون يورو".


من جهتها، أشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه "سيتم تخفيض راتب اللاعب بقيمة 50 في المئة، ولم يتبق سوى موافقة المحامين قبل إعلان الخبر رسميا".

وتعتقد "L'Esportiu" أن ميسي سيتقاضى 20 مليون يورو في الموسم المقبل.


وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أيضا، فإن طول مدة العقد الجديد سيسمح لبرشلونة بالإبقاء على نجمه ضمن حدود إمكانياته المالية، بعدما انتهى عقد الأرجنتيني البالغ 34 عاما في نهاية يونيو الماضي.

المصدر: "أ ف ب"

#ميسي #برشلونة

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