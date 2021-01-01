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منظمة الصحة : العالم يمر ببداية موجة جديدة من جائحة كورونا

الأربعاء 14 يوليو 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة : العالم يمر ببداية موجة جديدة من جائحة كورونا



جنيف/سما/

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن العالم يمر حاليا ببداية موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".


وقال تيدروس، خلال جلسة للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، اليوم الأربعاء: "نحن الآن نمر بالمراحل الأولى من الموجة الثالثة".

وأشار تيدروس إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر ناجم بالدرجة الأولى عن انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة لأول مرة في الهند.

وأوضح: "تمثل سلالة دلتا أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، الأمر الذي تؤزمه كذلك الاتصالات الاجتماعية والتنقلات المتزايدة، إضافة إلى الاعتماد غير الممنهج للإجراءات المؤكدة في المجالين الصحي والاجتماعي".

وشدد على أن نسخة "دلتا" من فيروس كورونا انتشرت حاليا في 111 دولة حول العالم، مؤكدة أن المنظمة تتوقع أن تتحول هذه السلالة إلى المهيمنة.   

#منظمة الصحة العالمية #موجة كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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