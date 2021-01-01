صحيفة عبرية: ربع اليهود الأمريكيين يعتبرون "إسرائيل" عنصرية

القدس المحتلة /سما/

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، نتائج دراسة استقصائية للناخبين اليهود الأمريكيين، تم إجراؤها بعد الحرب على غزة مؤخرًا، كشفت أنّ أقلية كبيرة وجهت انتقادات قاسية للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك أنها ترتكب الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

وأظهرت النتائج، أنّه من بين المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه معهد الانتخابات اليهودي، وهي مجموعة يقودها ديمقراطيون يهود بارزون، وافق 34 في المئة على أن "معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة"، واتفق 25 % على أن "إسرائيل دولة فصل عنصري"، ووافق 22 في المئة على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

ووصفت الصحيفة العبرية نتائج الاستطلاع بـ"هذه أرقام مذهلة، ومشجعة للغاية، فاليهود الأمريكيون يشقون طريقهم أخيرًا للخروج من ضباب البروباغندا الإسرائيلية، في الوقت نفسه، تشن السلطات الإسرائيلية حربًا قانونية لتبني تعريف لمعاداة السامية؛ لجعل الانتقاد الكبير لـ"إسرائيل" جريمة كراهية".

وأكّدت على أنّ النتائج "مذهلة"، في الوقت الذي تكافح فيه المنظمات المؤيدة "لإسرائيل" من أجل إثبات أن "إسرائيل" مركزية للهوية اليهودية، وأن انتقادها غالبًا ما يتحول إلى معاداة السامية.