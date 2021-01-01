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قائد وحدة المستعربين: اشتباك مسلح حدث قبل يومين في جنين "يُذكرنا بحرب لبنان"

الأربعاء 14 يوليو 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد وحدة المستعربين: اشتباك مسلح حدث قبل يومين في جنين "يُذكرنا بحرب لبنان"



القدس المحتلة /سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن قائد وحدة المستعربين في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، قوله: إنّ اشتباك مسلح حدث قبل يومين في جنين "يذكرنا بحرب لبنان".

وأضاف الضابط الإسرائيلي: "دخلنا جنين لتنفيذ اعتقالات حسب معلومات (شاباك)، كنا نستعد لنشاط كالمعتاد.. وبعد تنفيذ الاعتقالات وأثناء مغادرتنا، واجهنا إطلاق نار كثيف من مسافة بضعة أمتار، مقارنة بإطلاق نار سابق كان يمكن أن يتم على مدى مئات الأمتار".

وتابع الضابط:" كانت جرأة المسلحين الفلسطينيين في جنين كبيرة، رصدوا مركباتنا وهاجمونا في كمين مخطط له بعناية، تمركزوا على جوانب الطرقات وأمطرونا بالرصاص، كان حدثًا يذكرنا بحرب لبنان، استغرق الأمر بعض الوقت لنعرف ما الذي يحدث، ومن أين تأتي النار".

وختم بقوله: "بعد ذلك توقفت النيران وأرسلوا دراجات نارية نحو المركبات العسكرية، وبدأ راكبوها بإلقاء عبوات متفجرة على المركبات ثم عادوا لإمطارنا بالرصاص، وهكذا انفجار وإطلاق نار ثم انفجار وإطلاق نار، - أعدوا لنا مفاجأة تلو مفاجأة".

#وحدة المستعربين #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #حرب لبنان

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