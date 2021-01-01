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ما هو سبب بكاء منى زكي؟

الأربعاء 14 يوليو 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو سبب بكاء منى زكي؟



وكالات / سما /

قالت الفنانة المصرية منى خلال لقاء لها، إن والدها توفي بين يديها بعدما أوصل ابنتها “لي لي” إلى البيت كما اعتاد أن يصطحبها من “الحضانة”.

وتحدثت منى زكي عن علاقتها بوالدها وقالت إنها كانت مرتبطة به بشكل كبير، وهو بالنسبة لها أول حب في حياتها، ثم في فترة المراهقة ابتعدت عنه قليلاً، ثم بعد ذلك عندما أصبح يتقدم لها أكثر من شخص للزواج كان يغير عليها كثيراً، إلى أن تزوجت في البداية كان يشعر بالغيرة إلى أن أنجبت ابنتها.

وأكملت حكايتها أن والدها استقال من عمله حتى يراعي حفيدته، وجعلها تعيش في منزله وكان يهتم بكل شيء، وحتى عندما انتقلت منى إلى منزل جديد كان والدها يأتي إلى المنزل ليحضر الطعام للصغيرة، ثم يأخذها إلى “الحضانة” ويعيدها.

وعن يوم وفاته أضافت أنه عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقالت إنه كان مبتسماً ونطق الشهادة وأوصاها ببعض الأمور.

#منى زكي

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