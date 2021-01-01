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قطّ ثلاثي الأبعاد يجذب الحشود في طوكيو

الأربعاء 14 يوليو 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطّ ثلاثي الأبعاد يجذب الحشود في طوكيو



وكالات / سما /

حطّ في طوكيو هرّ عملاق ينام ويموء وينظر بحذر إلى الحشود المتجمّعة تحت الشاشة الكبيرة العالية التكنولوجيا التي يظهر عليها بالأبعاد الثلاثية.

ويطلّ هذا القطّ الأبيض والأسود والبرتقالي اللون بين الإعلان والآخر على لوحة إعلانية رقمية جديدة في شينجوكو، أحد أحياء التسوّق والعبور الأكثر حركة في العاصمة اليابانية.

وهو أطلق رسميا الاثنين، لكن كانت له إطلالات ترويجية وجيزة في الأيام السابقة جذبت حشودا من الفضوليين إلى شاشة “ليد 4 كاي” مقوّسة تمتدّ على 155 مترا مربعا.

وقال أحد المارة الذي عرّف عن نفسه باسم ريوسوكي إن القطّ أثار إعجابه “ويروق لي مواؤه”.

#طوكيو #اليابان #قطّة

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