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نجم مانشستر سيتي يلمح إلى إمكانية تعاقد النادي مع جريزمان

الأربعاء 14 يوليو 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم مانشستر سيتي يلمح إلى إمكانية تعاقد النادي مع جريزمان



وكالات / سما /

لمّح الإسباني فيران توريس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إمكانية تعاقد النادي مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني الحالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم أنطوان جريزمان هذا الصيف بالرحيل عن صفوف برشلونة بسبب مشاكل النادي المتعلقة بسقف رواتب اللاعبين، وفشل البلاوجرانا حتى الآن في قيد الصفقات الجديدة، وتجديد عقد ليونيل ميسي.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية بأن برشلونة يرغب في التخلص من أنطوان جريزمان لحل هذه الأزمة، ومانشستر سيتي يعتبر من أبرز المرشحين للتعاقد مع النجم الفرنسي.

وتحدث فيران توريس نجم منتخب إسبانيا والسيتي حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “التعاقد مع أنطوان جريزمان؟ إنه لاعب عظيم”.

وأضاف “ولكنه لاعب في برشلونة بالوقت الحالي، دعونا نرى ما يمكن أن يحدث، بصراحة لا أعرف ما إذا كان بيب جوارديولا قد تحدث معه بشأن هذا الأمر”.

وتابع “مانشستر سيتي هو أحد أفضل الفرق في العالم، ويريد النادي دائماً امتلاك أفضل اللاعبين للفوز بكل شيء، لذلك إذا جاء فسيكون أمراً رائعاً”.

#جريزمان #مانشستر سيتي #برشلونة

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