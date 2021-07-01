  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد القدم يحسم مصير فحجان

الأربعاء 14 يوليو 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد القدم يحسم مصير فحجان



غزة / سما /

حسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة, قراره النهائي بخصوص مصير اللاعب عماد فحجان في الموسم الكروي الحالي.

وأكد اتحاد القدم, قيد فحجان على كشوفات شباب رفح رسميا, بعد الأوراق القانونية التي قدّمها النادي لتسجيل لاعبه الجديد.

ورغم أن خدمات رفح حاول الاعتراض على تسجيل اللاعب على كشوفات جاره الشباب, إلا أن اتحاد القدم أقرّ بصحة وقانونية الصفقة لمصلحة الأخير.

ومن المقرر أن يظهر فحجان مع شباب رفح ضد شباب جباليا في الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الممتازة, كونه وقّع عقدا مع الفريق مدته 3 مواسم ونصف.

214859345_4060306430756805_1741550446714149730_n.jpg
 

#عماد فحجان #اتحاد القدم #غزة #شباب رفح #خدمات رفح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

صحيفة عبرية: هل تعلم إسرائيل شيئاً عن “قوة التدخل الأردنية” في الحرم القدسي؟

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

إعلام مهم من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية