اتحاد القدم يحسم مصير فحجان

غزة / سما /

حسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة, قراره النهائي بخصوص مصير اللاعب عماد فحجان في الموسم الكروي الحالي.

وأكد اتحاد القدم, قيد فحجان على كشوفات شباب رفح رسميا, بعد الأوراق القانونية التي قدّمها النادي لتسجيل لاعبه الجديد.

ورغم أن خدمات رفح حاول الاعتراض على تسجيل اللاعب على كشوفات جاره الشباب, إلا أن اتحاد القدم أقرّ بصحة وقانونية الصفقة لمصلحة الأخير.

ومن المقرر أن يظهر فحجان مع شباب رفح ضد شباب جباليا في الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الممتازة, كونه وقّع عقدا مع الفريق مدته 3 مواسم ونصف.



