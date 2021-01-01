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Oppo تطلق أحد أفضل الهواتف المنافسة

الأربعاء 14 يوليو 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
Oppo تطلق أحد أفضل الهواتف المنافسة



وكالات / سما /

تتحضر شركة Oppo لإطلاق هاتف جديد يتحدى من حيث المواصفات والسعر أفضل الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق حاليا.

ويفترض أن يحصل هاتف Oppo Reno6 Z بنسخته الجديدة على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (156.8/72/7.9) ملم، وزنه 175 غ.

وسيجهز الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن أداءه الممتاز وسرعته في التعامل مع الشبكات معالج MediaTek ،Dimensity 800U 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما سيجهز هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

#Oppo #الهواتف

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