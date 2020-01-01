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اقتصاد غزة: الاحتلال يواصل منع إدخال المواد الخام

الأربعاء 14 يوليو 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة: الاحتلال يواصل منع إدخال المواد الخام



غزة / سما /

 قال رامي أبو الريش مدير عام المعابر في وزارة الاقتصاد بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال ما زال يفتح معبر “كرم أبو سالم” بشكل جزئي، ويمنع إدخال مواد البناء والمواد الخام بذريعة الاستخدام الثنائي.

وبين أبو الريش في حديث لإذاعة القدس المحلية بغزة، أن الاحتلال ما سمح بإدخاله صباح اليوم، هي بعض المصنوعات الورقية، والخشبية، والمعدنية والأقمشة، التي كان يسمح بها قبل العدوان الأخير على غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال بعض المواد الخام التي تخص المنظفات وبعض الكيماويات المستخدمة بالزراعة.

وقال، “هناك مناشدات مستمرة لفتح معبر “كرم أبو سالم” بشكلٍ متواصل، كما كان قبل العدوان الأخير”.

#وزارة الاقتصاد #المواد الخام #الاحتلال

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