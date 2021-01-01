مشاريع نوعية.. نماء يكشف تفاصيل حفله

كشف نادي نماء, عن تفاصيل المشاريع والمنشآت التي ينوي افتتاحها خلال حفله المركزي المقرر الخميس شمال القطاع.

وأكد النادي أن الحفل سيتخلله افتتاح المدينة الرياضية التي تضم كلا من ملعب متعدد الاستخدامات, وملعب الكرة الشاطئية, والألعاب الترفيهية, بالإضافة لملعب "محمد أبو تريكة".

كما سيعلن النادي عن افتتاح المزرعة الخاصة به, بجانب الإذاعة المتخصصة, التي ستخدم شريحة كبيرة من الرياضيين في قطاع غزة.

يشار إلى أن نادي نماء لديه فرق لكرة القدم والطائرة والطاولة والسباحة, ورياضات أخرى, بانتظار إنشاء فرق جديدة في الفترة القادمة.