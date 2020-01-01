نجم اليونايتد يغيب عن انطلاق الموسم

وكالات / سما /

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي), أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سيغيب عن انطلاقة موسم الدوري الإنجليزي, بعدما قرر الخضوع لجراحة في الكتف.

ومن المتوقع أن يغيب راشفورد، الذي شارك مع إنجلترا في بطولة أوروبا 2020، لحوالي 12 أسبوعا، ما سيوجه ضربة لاستعدادات فريق المدرب أولي جونار سولشاير لبدء الموسم الجديد.

وأصيب اللاعب البالغ عمره "23 عاما" في الكتف خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في القليل من الدقائق خلال وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا.

وكان راشفورد ضمن ثلاثة لاعبين إنجليز، إلى جانب غادون سانشو وبوكايو ساكا، أهدروا ركلات ترجيح خلال الهزيمة أمام إيطاليا في ستاد "ويمبلي" يوم الأحد الماضي.

وتعرض الثلاثي لإساءات عنصرية عبر الإنترنت, ما تسبب في إدانة من قائد ومدرب إنجلترا والعديد من المسؤولين في مجالات مختلفة.