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تسريبات جديدة لبيريز يُهين فيها رونالدو ومورينيو

الأربعاء 14 يوليو 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات جديدة لبيريز يُهين فيها رونالدو ومورينيو



وكالات / سما /

نشرت صحيفة “الكونفيدينسيال” تسجيل صوتي جديد لفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وهو ينتقد كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، وجوزيه مورينيو مدرب المرينجي السابق.

وكانت صحيفة “الكونفيدينسيال” قد نشرت تسجيل صوتي صباح أمس الثلاثاء لفلورنتينو بيريز وهو يهين فيه راؤول جونزاليس، وإيكر كاسياس، حيث يرجع هذا التسجيل الصوتي لعام 2006.

وعادت نفس الصحيفة صباح اليوم الأربعاء لنشر عدة تسجيلات صوتية آخرها كان في شهر أكتوبر من عام 2012، وهو ينتقد فيه كلاً من رونالدو ومورينيو، حيث وصف الثنائي بالأغبياء.

وتحدث فلورنتينو بيريز في التسجيل الصوتي المسرب له قائلاً “رونالدو؟ إنه مجنون، هذا الرجل أحمق ومريض، حيث تعتقد أن هذا الرجل طبيعي، لكنه ليس طبيعياً، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها”.

وأضاف “خورخي مينديز لا يتحكم في تصرفات رونالدو، تماماً كما أنه لا يفعل نفس الشيء مع مورينيو، حتى بالنسبة للمقابلات الصحفية، لا شيء”.

وتابع “مورينيو ورونالدو لديهما غرور رهيب، كلاهما مدلل، ولا يرون الواقع لأنهما يمكن أن يكسبوا المزيد من المال إذا كانوا غير ذلك”.

وتطرق فلورنتينو بيريز للحديث عن مشكلة كوينتراو مع مورينيو في عام 2012، مؤكداً بأن المدرب هو السبب وراء ذلك، وقام بإهانة المدرب البرتغالي بعبارات مثل “إنه شخص حقير، ومريض، وأيضاً أحمق”.

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كريستيانو

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