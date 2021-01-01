ميسي يكتسح استفتاءً جديداً في إسبانيا

وكالات / سما /

تصدر ليونيل ميسي، نجم برشلونة، استفتاءً جديداً في إسبانيا بخصوص اللاعب الأوفر حظاً لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

صحيفة سبورت الإسبانية أجرت استطلاعاً للرأي بخصوص المرشح الأبرز للفوز بجائزة البالون دور، بعد فوز ميسي بلقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين في الأراضي البرازيلية هذا الصيف.

ونال ميسي معظم أصوات المشجعين بواقع 81 % باكتساح تام، وفارق كبير عن أقرب ملاحقيه جورجينيو، متوسط ميدان تشيلسي ومنتخب إيطاليا، والذي فاز هذا العام بلقب دوري ابطال أوروبا وبطولة الأمم الأوروبية، والذي جمع 5 % من الأصوات.

روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، ونجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي، حصدا 4 % فقط من الأصوات بالتساوي بينهما، بينما يرى 2 % فقط من المشاركين في الاستفتاء أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيفوز بالبالون دور هذا العام، وهي نفس النسبة التي حصدها حارس إيطاليا، جيانلويجي دوناروما، الذي توج مؤخراً بلقب يورو 2020.

بدوره حصد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، نسبة 1 % فقط من الأصوات، بالتساوي مع صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين.