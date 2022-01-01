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اتفاق مبدئي مشروط يحسم وجهة هالاند المقبلة

الأربعاء 14 يوليو 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق مبدئي مشروط يحسم وجهة هالاند المقبلة



وكالات / سما /

كشفت شبكة سكاي إيطاليا عن وجود اتفاق مبدئي مشروط بين النرويجي إيرلينج هالاند وفريق ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول على توقيعه في الفترة المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن هالاند لديه اتفاق مبدئي مع الريال، للتوقيع للفريق لكن بشرط الانتظار حتى صيف 2022 للوصول بالصفقة لطريق النور.

وشددت سكاي أن الحديث في إيطاليا، موطن وكيله مينو رايولا، يضع ريال مدريد في صدارة السباق نحو التعاقد مع هالاند هذه الفترة، مع التأكيد على نية اللاعب في انتظار قطار الميرينجي.

ولا ينوي هالاند الذهاب لأي فريق آخر هذا الصيف من أجل اكمال اتفاقه مع ريال مدريد في عام 2022، ما يعني غلق الباب في وجه تشيلسي الإنجليزي الذي يحضر لعرض ضخم تبلغ قيمته المالية 175 مليون يورو للحصول على بطاقة اللاعب.

وسيضم الريال اللاعب بموجب الاتفاق نظير 75 مليون يورو فقط، وهو مبلغ الشرط الجزائي في العقد والذي سيصبح عند هذه القيمة بوصول صيف 2022.

ويرغب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس هذا الصيف، وجلب هالاند في الصيف المقبل.

#إيرلينج هالاند #هالاند #ريال مدريد #بروسيا درتموند

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