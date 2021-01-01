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الاحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في حزيران المنصرم

الأربعاء 14 يوليو 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في حزيران المنصرم



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، سجل انخفاضاً مقداره 0.62% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021، بواقع 0.91% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.18% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.15% في القدس.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 5.86%، والفواكه الطازجة بمقدار 3.98%، والخضروات المجففة بمقدار 2.39%، والدجاج الطازج بمقدار 1.72%، والبيض بمقدار 1.59%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.29%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.76%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.04%.

وأشار إلى أن أسعار السلع الآتية انخفضت لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 2 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم، والعنب الأبيض 12 شيقلا/1كغم، والمشمش البلدي 15 شيقلا/1كغم، والبصل الجاف 3 شواقل/1كغم، والبيض 13 شيقلا/2كغم، والدجاج الطازج 15 شيقلا/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2021 مع شهر حزيران 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.13%، بواقع 3.20% في القدس، وبنسبة 2.28% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.02% في قطاع غزة.

وبمقارنة البيانات للنصف الأول من العام 2021، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.91% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.51% في القدس، وبنسبة 0.98%، في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.54% في قطاع غزة.

وبين الإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة سجل، انخفاضاً مقداره 0.91% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021، ونتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.68%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.60%، وأسعار البطاطا بمقدار 5.58%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.77%، وأسعار البيض بمقدار 2.79%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.50%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.01%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.28%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج الطازج 14 شيقلا/1كغم، والبطيخ          2 شيقل/1كغم، والمشمش البلدي 16 شيقلا/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، والبصل الجاف 3 شواقل/1كغم، والبيض 14 شيقلا/2كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 7.39%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.49%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 2.92%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 2.47%، وأسعار الأرز بمقدار 1.48%، رغم ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.67%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.59%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.04%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.99%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.26%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.12%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضا في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البامية الخضراء البلدية 16 شيقلا/1كغم، والفلفل الاخضر الحار 3 شواقل/1كغم، والبطاطا 1.5 شيقل/1كغم، والفاصولياء الخضراء 5 شواقل/1كغم.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.55%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.54%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 18.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.96%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.78%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.17%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط، الدجاج الطازج 19 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 27 شيقل/3 لتر.

 
#الاحصاء #الاحصاء الفلسطيني

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