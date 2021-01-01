  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: ربع اليهود الأمريكيين يتفقون على أن إسرائيل "دولة فصل عنصري"

الأربعاء 14 يوليو 2021 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: ربع اليهود الأمريكيين يتفقون على أن إسرائيل "دولة فصل عنصري"



القدس المحتلة / سما /

اعتبر 25٪؜ من اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية ان اسرائيل دولة فصل عنصري وترتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وكشفت دراسة استقصائية أجريت على الناخبين اليهود الأمريكيين أجراها معهد الانتخابات اليهودي، عن ان 34٪ من المستطلعة آراؤهم أيدوا أن "معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة"، وأيّد 25٪ على أن "إسرائيل دولة فصل عنصري" ووافق 22٪ على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وعند سؤالهم عن حل الدولتين أيّد 61٪ من المشاركين حل الدولتين بينما فضل 19٪ قضم الضفة الغربية، وأيد 20٪ "إقامة دولة واحدة غير يهودية ولا فلسطينية" تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

يذكر ان الاستطلاع الذي شمل 800 ناخب، والذي أجرته استراتيجيات GBAO في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو عبر الإنترنت وعبر النصوص ونشر اليوم على موقع وكالة التلفاف اليهودية، به هامش خطأ إجمالي يبلغ 3.5 نقطة مئوية، وكان هامش الخطأ في ردود من هم دون سن الأربعين 6 نقاط مئوية. (بلغ هامش الخطأ للمجموعة الفرعية الأرثوذكسية 11.6 نقطة مئوية.

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

صحيفة عبرية تكشف : أبو مازن توسط بين أردوغان وهرتسوغ

رئيس الشاباك السابِق: أحداث الضفة قد تطيح بالرئيس عبّاس وحماس تنتظِر في الزاوية

صحيفة: السلطة الفلسطينية تقدم لهادي عمرو قائمة من 30 بنداً لـ"إجراءات بناء الثقة"

واللا: القيادة الإسرائيلية تعترض على توقيت تجميد أموالا من المقاصة للسلطة الفلسطينيّة

الاحتلال يقرر السماح بإدخال كافة السلع لغزة باستثناء مواد البناء

صور : حشد لمسؤولي تركيا بزفاف شاب يمني وابنة متحدث أردوغان

الأخبار الرئيسية

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

20210714121254

اصابة جندي اسرائيلي بجراح ..اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز قلنديا

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

صحيفة إسرائيلية تتساءل: لماذا يخاف اليمين الإسرائيلي من “عودة السلام مع الأردن”؟

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية