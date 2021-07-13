  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ميل غيبسون يؤدي التحية العسكرية لترامب في الـ "يو إف سي" (فيديو)

الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميل غيبسون يؤدي التحية العسكرية لترامب في الـ "يو إف سي" (فيديو)



واشنطن/سما/

أدى الممثل والمخرج الأمريكي ميل غيبسون، التحية العسكرية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مشاركتهما في إحدى مباريات بطولة الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي".

ذكرت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الممثل، المثير للجدل، كان يحضر إحدى مباريات بطولة الفنون القتالية "يو إف سي" بالقرب من لاس فيغاس، عندما قام بأداء التحية لترامب، على الطريقة العسكرية.


وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحضر ذات المباراة، السبت الماضي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتسبب هذا المشهد في ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.


ولفتت الصحيفة إلى أن ميل غيبسون، 65 عاما، لا يعرف عنه أنه من مؤيدي ترامب، كما أنه هاجم خطة الرئيس السابق بشأن إنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك عام 2016.

كما أن غيبسون لم يعلن صراحة دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2020، على خلاف بعض ممثلي هوليوود، الذين كانوا يدعمون إعادة انتخابه.


ولم يتحدث الممثل الأمريكي ميل غيبسون، عن تحيته لترامب على الطريقة العسكرية، لكنه كتب على "تويتر" أنه كان يحضر إحدى مباريات البطولة مع نجليه.

#ميل غيبسون #ترامب #بطولة يو اف سي #تحية عسكرية

الأكثر قراءة اليوم

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

اسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم الجمعة المقبل استثنائياً لإدخال هذه السلع

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن عدد ومدى الصورايخ لدى حزب الله

إعلان هام بخصوص التسجيل لسفر موظفي الجهات الرسمية عبر معبر رفح

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : لا وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و90 حالة تعافٍ

مصادر: حسين الشيخ بعث برسالة الى حكومة بينت وهذا ما جاء فيها ..

الصحة الفلسطينية : ارتفاع مؤشر إصابات الطفرة الجديدة "دلتا" في الضفة

لبنان ينهار.. بينيت: مستعدون لأي سيناريو ونطبق سياسة العصى والجزرة مع غزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية