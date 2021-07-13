ميل غيبسون يؤدي التحية العسكرية لترامب في الـ "يو إف سي" (فيديو)

واشنطن/سما/

أدى الممثل والمخرج الأمريكي ميل غيبسون، التحية العسكرية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مشاركتهما في إحدى مباريات بطولة الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي".

ذكرت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الممثل، المثير للجدل، كان يحضر إحدى مباريات بطولة الفنون القتالية "يو إف سي" بالقرب من لاس فيغاس، عندما قام بأداء التحية لترامب، على الطريقة العسكرية.



وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحضر ذات المباراة، السبت الماضي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتسبب هذا المشهد في ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Mel Gibson caught on camera saluting Trump at UFC match https://t.co/z9ApiPDhhy pic.twitter.com/ZfFnStBMtT — New York Post (@nypost) July 13, 2021



ولفتت الصحيفة إلى أن ميل غيبسون، 65 عاما، لا يعرف عنه أنه من مؤيدي ترامب، كما أنه هاجم خطة الرئيس السابق بشأن إنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك عام 2016.

كما أن غيبسون لم يعلن صراحة دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2020، على خلاف بعض ممثلي هوليوود، الذين كانوا يدعمون إعادة انتخابه.



ولم يتحدث الممثل الأمريكي ميل غيبسون، عن تحيته لترامب على الطريقة العسكرية، لكنه كتب على "تويتر" أنه كان يحضر إحدى مباريات البطولة مع نجليه.