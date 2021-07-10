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شاهد: مقطع فيديو يوثق لحظة خروج لعبة ملاهي عن السيطرة

الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مقطع فيديو يوثق لحظة خروج لعبة ملاهي عن السيطرة



واشنطن/سما/

وثقت مقاطع فيديو نشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، لحظة كارثية عندما اضطر فيها روّاد مهرجان في ميشيغان الأمريكية، إلى الاندفاع من أجل منع سقوط لعبة ملاهي جامحة أثناء وجود الركاب على متنها، ليلة الخميس الماضي.

وقع الحادث في مهرجان الكرز الوطني في مدينة ترافيرس، كما يقول شهود، ونشر العديد من الأشخاص مقاطع فيديو تظهر لعبة "ماجيك كاربت" - التي تضم صفا من المقاعد متصلا ببندول كبير يتأرجح - بدأت فجأة في التأرجح للأمام والخلف، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز".


وقالت شركة "Arnold Amusements"، التي تدير "ماجيك كاربت"، على موقعها الإلكتروني إن اللعبة ترفع الأشخاص لمسافة 50 قدما (أكثر من 15 مترا) في الهواء.

وأثناء مشاهدة الفيديوهات يمكن سماع العديد من الأشخاص وهم يصرخون حيث يبدو أن القواعد التي تثبت منصة الركوب على الأرض أصبحت فجأة مفككة.

بدأت المنصة بأكملها في الميل للخلف وللأمام مع استمرار الركاب في التأرجح، فيما يقفز شخص كان جالسا بها بعيدا عن اللعبة.

#لعبة ملاهي #ولاية ميشيغان #الولايات المتحدة الأمريكية

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