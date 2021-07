"مفترس شرير" تخفى لسنوات داخل أحفورة في قبو متحف (شاهد)

كشفت أعمال التنظيف الدورية التي يجريها أحد المتاحف الأسترالية عن أحفورة بقيت متخفية عن أنظار الباحثين لسنوات في قبو المتحف من دون أن يرصدها أي من العاملين أو المتخصصين.

رصد العاملون والمتخصصون في متحف ومعرض الفنون في الإقليم الشمالي لأستراليا أحفورة بقيت متخفية لسنوات في قبو المتحف من دون أن يعلم أحد بوجودها.



وبحسب الخبر المنشور في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعنوان (تم اكتشاف أحفورة مفترس شرير يبلغ طوله 8 أقدام في قبو متحف أسترالي بعد إزالة الغبار)، وكشفت عملية التنظيف التي أجريت للمتحف عن أحفورة عمرها 460 مليون عام عملت بمثابة "آلة قتل" تحت الماء، كما وصفت في الخبر.



ويطلق العلماء على بقايا الحيوان المكتشف اسم (Endoceras) ويعني في اليونانية القديمة "القرن الداخلي" هو جنس منقرض من رأسيات الأرجل الكبيرة.

وكانت أحفورة (Endoceras) المكتشفة قد بقيت في مجموعة متحف "داروين" لسنوات إلى أن عثر عليها الباحث، آدم ييتس، عندما كانت المؤسسة تنقل موجودات المتحف.



وقال ييتس لشركة الإذاعة الأسترالية (ABC): "تم العثور على هذه الأحفورة الغريبة في القبو المخصص لتخزين القطع القديمة، حيث تم تخزين المجموعة بشكل مؤقت".



وانتشرت حيوانات (Endoceras) بشكل كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا، وكانت تسبح في البحار الضحلة وعاشت وسط أستراليا، والتي أصبحت الآن مناطق نائية جافة تشبه الصحراء.

