صيني يشيد نموذجا لـ "المدينة المحرمة" بـ 700 ألف مكعب ليغو (فيديو)

استطاع شاب صيني بناء نموذج ضخم للقصر الإمبراطوري التاريخي الموجود في بكين، والذي يعرف بـ "المدينة المحرمة"، التي تعد من أهم المعالم التاريخية في الصين.



استخدم الشاب الصيني نحو 700 ألف قطعة من مكعبات لعبة "ليغو" في بناء نموذج "المدينة المحرمة"، الذي استطاع استكماله خلال 9 أشهر.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد جانبا من تصميم نموذج لتلك المدينة، التي تعد من المعالم التاريخية الشهيرة في العاصمة الصينية بكين.

ويطلق على "المدينة المحرمة" باللغة الصينية "تسيجين تشنغ"، وهي عبارة عن قصر إمبراطوري ضخم مكون من بنايات متعددة.

وتعد "المدينة المحرمة" من أبرز معالم بكين التاريخية، التي يحرص على زيارتها كل من يزور العاصمة الصينية.

وتشير تقارير إلى أن "المدينة المحرمة" كانت مقرا للإقامة والحكم لـ 24 إمبراطور صيني، خلال الفترة من 1368 حتى 1911، وفيها تجمع معماري ضخم يضم قاعات مراسم ومكاتب حكومية ومقار لسكن الخدم والعاملين.

