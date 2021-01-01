كابينيت الكورونا يصادق على تقليص ايام الحجر الصحي الى 7

القدس المحتلة / سما /

صادق كابينت كورونا خلال جلسة عقدها مساء اليوم في ظل ارتفاع معدلات الإصابة صادق على تقليص ايام الحجر الصحي الى سبعة بدلا من عشرة ، شريطة تلقي نتيجة سلبية لفحص الكورونا .

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، ان هذه الخطوة تهدف الى زيادة تعاون الجمهور مع الاجراءات الصحية الا انه اضاف ان فرض الحجر الصحي سيتم بصرامة اكثر حيث سيتم تغريم المخالفين ب 5 الاف شيكل.

وأضاف اه يجب الاستعداد مسبقا لخطوات مستقبلية لإتاحة الوقت للجمهور وعدم مفاجأته .

وشدد على ضرورة التواصل مع المجتمع مع التركيز على أصحاب المصالح التجارية للوقوف عن كثب على احتياجاتهم وملاءمة نشاطات الحكومة لها .