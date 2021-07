دراسة: تقنية "كريسبر" المثيرة للجدل قد تمنع فيروس "كورونا" من الانتقال في الخلايا البشرية

استخدم العلماء تقنية تحرير الجينات "كريسبر" لمنع انتقال فيروس SARS-CoV-2 بنجاح في الخلايا البشرية المصابة، وفقا لدراسة جديدة قد تمهد الطريق لعلاجات جديدة ل"كوفيد-19".

وقال باحثون في أستراليا في دورية Nature Communications، إن الأداة كانت فعالة ضد انتقال الفيروس في الاختبارات المعملية، مضيفين أنهم يأملون في بدء التجارب على الحيوانات قريبا.



وأظهرت تقنية "كريسبر" (CRISPR)، التي تسمح للعلماء بتغيير تسلسل الحمض النووي وتعديل وظيفة الجينات، بالفعل نتائج واعدة في القضاء على الترميز الجيني الذي يحرك تطور سرطان الأطفال.

Scientists have used CRISPR gene-editing technology to successfully block the transmission of the SARS-CoV-2 virus in infected human cells, according to research released Tuesday that could pave the way for Covid-19 treatmentshttps://t.co/w6xG2ihuvA