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دوناروما يكشف سبب عدم احتفاله بعد تصديه للركلة الترجيحية الحاسمة في نهائي "يورو 2020" (فيديو)

الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
دوناروما يكشف سبب عدم احتفاله بعد تصديه للركلة الترجيحية الحاسمة في نهائي "يورو 2020" (فيديو)



قال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي، إنه لم يستوعب أن فريقه فاز على إنجلترا عندما تصدى للركلة الترجيحية الحاسمة في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتصدى دوناروما ببراعة لركلة الإنجليزي بوكايو ساكا الحاسمة ليمنح "الآتزوري" اللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968. ولم يحتفل دوناروما مباشرة بإحراز اللقب القاري وبدت ملامحه باردة وسار بصمت وهدوء قبل أن يتجمع زملاءه حوله للاحتفال بالفوز التاريخي.

وكان دوناروما البالغ 22 عاما قد تصدى كذلك للركلة الترجيحية التي نفذها جادون سانشو، فيما اصطدمت محاولة راشفورد بالقائم، لتفوز إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال دوناروما في حديث لقناة "سكاي إيطاليا" أنه لم يدرك فورا ماذا حصل: "لم أكن أعلم أننا فزنا، لقد نظرت إلى الحكم وحاولت فهم أن كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "ثم التفت إلى زملائي وكانوا يركضون نحوي، ومن هنا بدأ كل شيء، لم أفهم ما يجري".


وتم اختيار دوناروما أفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الرائع أمام إنجلترا، والذي جاء بعد تألقه أيضا في ركلات الترجيح أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي.


ومن المتوقع الآن أن يكمل دوناروما انتقاله الحر إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد نهاية عقده مع ميلان الذي قضى معه مسيرته كلها.



وبسؤاله عن مستقبله قال دوناروما: "سأكون دائما مرتبطا بميلان، الآن أنا استمتع بالحفل وبعد ذلك سأستمتع بعطلة".

وأضاف: "سأظل دائما مشجعا لميلان وأتمنى لهم كل التوفيق".

وحقق دوناروما الفوز في كل المباريات الخمس التي انتهت بضربات الترجيح مع ناديه والمنتخب خلال مسيرته، وجاءت ثلاث منها مع "الروسونيري".

#دوناروما #نهائي يورو 2020 #ايطاليا و انجلترا #حارس منتخب ايطاليا

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