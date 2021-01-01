كورونا.. إسرائيل تفرض حظرا على السفر إلى الدول "عالية الخطورة"

القدس المحتلة / سما /

وافق الكنيست الإسرائيلي، على تمديد القيود المفروضة على السفر إلى الخارج، بما في ذلك حظر السفر إلى عدد من الدول المصنفة "عالية الخطورة" والدول المعنية هي أوزبكستان وبيلاروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والمكسيك وروسيا.

وتنص القيود على أن المسافر المغادر، سواء كان مواطنا أو مقيما يزيد عمره عن 16 عاما، يجب أن يحصل على تصريح مسبق للسفر إلى الدولة "المحظورة" وتقديمه قبل ركوب الطائرة ولا يُسمح لشركات الطيران بالسفر إلى دول محظورة دون هذا الإذن.

كما وافق الكنيست على فرض غرامة مالية على الإسرائيليين الذين ينتهكون هذا الحظر، وقدرا الغرامة المالية حاليا بـ 5000 شاقل حوالي 1250 يورو.

وفرضت السلطات الإسرائيلية الأسبوع المنصرم على جميع المسافرين الذين يصلون إلى إسرائيل الدخول في عزلة ذاتية بعد اجتياز اختبار PCR في مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط البلاد) وعدم المغادرة إلا بعد اجتيازهم اختبار PCR في المطار وتكون نتيجة سلبية.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع عدد الحالات اليومية الجديدة في الأيام الأخيرة، إلا أن الحكومة لا تنوي فرض قيود صارمة على الفور.