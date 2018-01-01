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سفراء أوروبيون قاطعوا حفلا للسفارة الأمريكية في إسرائيل

الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفراء أوروبيون قاطعوا حفلا للسفارة الأمريكية في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قاطع سفراء أوروبيون حفلا أقامته السفارة الأمريكية في إسرائيل، نظرا لوجودها في مدينة القدس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن سفراء عدد من الدول بينها ألمانيا وفرنسا، قاطعوا الحفل الذي نظمته السفارة الأسبوع الماضي، بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة "قرر السفراء مقاطعة الحفل، لأن دولهم لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس منتصف العام 2018.

وعارضت غالبية دول العالم القرار الأمريكي، مؤكدة على أن موضوع القدس متروك للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في العام 1967، ثم أعلنت ضمها في خطوة رفضها المجتمع الدولي.

وحتى الآن، لم تنقل سوى 4 دول سفارتها الى القدس وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس.

#سفراء أوروبيون #السفارة الامريكية #مدينة القدس

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