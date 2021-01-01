  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية ستوصي بتقصير الحجر الصحي إلى 7 أيام

الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية ستوصي بتقصير الحجر الصحي إلى 7 أيام



القدس المحتلة /سما/

يتوقع أن توصي وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، الذي سينعقد مساء اليوم، الثلاثاء، بتقصير مدة الحجر الصحي إلى 7 أيام، كما ستوصي الوزارة بالعودة إلى "الشارة الخضراء" ولكن بشكل مخفف.

وتأتي التوصية بشأن تقصير مدة الحجر الصحي في أعقاب اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، والمسؤولين في الوزارة. وفي حال تبنى "كابينيت كورونا" التوصية، فإنه يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فورا، شريطة أن تكون نتيجة فحص سلبية لكورونا للشخص الملزم بالحجر الصحي.

وسيناقش "كابينيت كورونا" موضوع "الشارة الخضراء"، ويتوقع أن توصي وزارة الصحة بأن تكون مخففة، بحيث يتم إجراء فحوصات لكورونا للذين لم يتلقوا التطعيم تمهيدا لدخولهم إلى مناسبات بمشاركة عدد كبير من الاشخاص، مثل الأعراس وحفل ثقافي ومباريات رياضية.

وكانت وزارة الصحة أفادت، اليوم، بتشخيص 730 مريضا بكورونا، أمس، إثر إجراء 55,109 فحوص، وبذلك ارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس إلى 1.33%. وهذا أكبر عدد إصابات منذ نيسان/أبريل الماضي.

وأضافت معطيات الوزارة أنه يرقد في المستشفيات 79 مريضا بكورونا، بينهم 45 مريضا بحالة خطيرة و10 بينهم يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 6439 مريضا بكورونا منذ بداية الجائحة. كذلك ارتفع معامل تناقل العدوى R إلى 1.29.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

اقتراب تنفيذ المرحلة الاولى من صفقة التبادل.. كشف تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة

فيديو: حزب الله ينشر لأول مرة مشاهد جديدة لعملية "الوعد الصادق".. والإعلام الإسرائيلي يعلّق

بينيت يشن هجوماً شديد اللهجة ضد نتنياهو

صحيفة عبرية تكشف : أبو مازن توسط بين أردوغان وهرتسوغ

الكشف عن الرسائل السرية بين الأمير حمزة وعوض الله.. ولماذا ذكر بها ولي العهد السعودي؟

جنرال "إسرائيلي" يحذر: قد نخوض حربا صعبة متعددة الساحات والجيش لديه الحد الأدنى من القدرات

وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تكشف عن توافق مبدئي على تشكيل "مجلس إعمار" يضم السلطة وحماس

صحيفة: السلطة الفلسطينية تُعرقل إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة

وزير الجيش الاسرائيلي من مستوطنات الغلاف يحدد شرطا لإعادة تأهيل قطاع غزة

توضيح مهم من لجنة الانتخابات بخصوص القضية المرفوعة ضد قرار التأجيل

87863

صحيفة عبرية تكشف : أبو مازن توسط بين أردوغان وهرتسوغ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية