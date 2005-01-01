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وزير اسرائيلي: انسحابنا من قطاع غزة كان الوقود لتقوية حماس نفسها

الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: انسحابنا من قطاع غزة كان الوقود لتقوية حماس نفسها



القدس المحتلة /سما/

قال وزير القدس والبناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، إن فك الارتباط عن قطاع غزة والانسحاب منه عام 2005 كان خطأ فادحا لا ينبغي أن يكون، وفق القناة 7 العبرية.
 
وأضاف إلكين- عضو الكابينت-​​، في مؤتمر "القطيف السابع" بمناسبة الذكرى الـ16 لفك الارتباط وطرد سكان غوش قطيف: "كان فك الارتباط بمثابة وقود لحماس وساعدها على تقوية نفسها في قطاع غزة بأكمله وتقويته والسيطرة عليه وشن الهجمات على إسرائيل مرارا وتكرارا".
 
وحول سياسة الحكومة الجديدة بخصوص طبيعة الرد على أي تصعيد من جانب حماس، زعم: "نعمل على تغيير المعادلة والرد على كل استفزازات وأعمال حماس، كلما كان ذلك مناسبًا".

#اسرائيل #قطاع غزة #حركة حماس #الانسحاب من غزة #زئيف إلكين

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