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تمرين دولي لطائرات مسيّرة بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي

الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمرين دولي لطائرات مسيّرة بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن تمرينًا دوليًا للطائرات المسيّرة بدأ اليوم الثلاثاء، وهو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، ويحمل اسم "الحماة الزرق".
 
وأوضحت القناة أن التمرين سيستمر لمدة أسبوعين بمشاركة جنود وضباط من جيوش كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبريطانيا، حيث سيتم في إطاره تفعيل مسيّرات إسرائيلية من قبل الفِرق الأجنبية المشاركة، والتدرب على كيفية التعامل مع سيناريوهات متعددة من بينها تقديم الدعم للقوات البرية والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع القوات الجوية المختلفة.
 
وبحسب القناة "ينطوي التمرين على أهمية استراتيجية كبيرة من حيث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين إسرائيل والدول المشاركة".
 
"كما يشكل التمرين جزءًا من خطة التدريبات السنوية المُعدّة مسبقًا، ويهدف إلى رفع مستوى القدرات العسكرية لسلاح الجو بشكل خاص وللجيش الإسرائيلي بشكل عام"، وفق القناة.

#طائرات مسيرة #سلاح الجو الإسرائيلي

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