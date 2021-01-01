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رجال شرطة مرور بوجوه أشباح المتوفين بكورونا

الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجال شرطة مرور بوجوه أشباح المتوفين بكورونا



وكالات / سما /

بالاستعانة برجال المرور، قدمت إندونيسيا نموذجا فريدا لكيفية جعل الناس يخشون الموت بكورونا ويمتثلون للقيود المفروضة بسبب عدوى فيروس كورونا.

وصبغ رحال شرطة المرور في مدينة مالانج بإندونيسيا وجوههم باللون الأبيض، وارتدوا أقمشة فضية، ووقفوا على جانب الطريق، لتمثيل أشباح أولئك الذين ماتوا بسبب وباء كورونا.

يشار إلى أن معتقدات مختلفة تنتشر في إندونيسيا تؤمن بالقوى الخارقة للطبيعة، لذلك قررت السلطات بهذه الطريقة "تخويف" الناس حتى يبدأ هؤلاء أخيرًا في الامتثال لتعليمات وزارة الصحة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وكل يوم  يتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما توفى بسببه أكثر من 4.5 ألف شخص في الأسبوع الماضي وحده.

#فيروس كورونا

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