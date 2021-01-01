هنية يعلن عن دعم الاتحادات الرياضية الفردية بـ70 ألف شيكل

غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن بدء حملة الدعم للاتحادات الرياضية الفردية بقيمة (70) ألف شيكل، يستفيد منها (15) اتحادا رياضيا بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وأوضح هنية الذي استقبل اليوم في مكتبه بمقر المجلس الأعلى، مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه أهمية الألعاب الفردية وضرورة مساندتها.

وأكد جاهزية مرافق وصالات المجلس لاستضافة أنشطة اتحاد الكاراتيه.

وأشار إلى أن ما يقدمه المجلس الأعلى من دعم للاتحادات والأندية الرياضية يمثل جزءا هاما من برامج المجلس التي تسعى من خلالها لاستقرار النشاط الرياضي ومساندة الرياضيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.