  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فوز مثير للهلال بالوقت القاتل .. والجلاء والشاطئ للتعادل

الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز مثير للهلال بالوقت القاتل .. والجلاء والشاطئ للتعادل



غزة / سما /

حسم الهلال موقعة التفاح لمصلحته (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين الهلال بفوزه القاتل إلى خليل حميد الذي سجل هدف المباراة الوحيد (95), ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, ويبقى رصيد التفاح 9 نقاط أيضا في المركز الثاني عشر والأخير.

الجلاء – خدمات الشاطئ (1-1)

وتعادل الجلاء مع نظيره خدمات الشاطئ (1-1).

وتقدم "البحرية" عبر محمد أبو توهة (49), قبل أن يتعادل الجلاء عن طريق حمزة سلامة (56) من ركلة جزاء.

ورفع الجلاء رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر, وأصبح رصيد "البحرية" 20 نقطة في المركز الثامن.

باقي الدرجات

وفي الدرجة الأولى, تعادل الأهلي مع خصمه خدمات خانيونس (1-1), وشباب الزوايدة مع المجمع الإسلامي (0-0).

أما في الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", فقد تفوق جماعي رفح على الصلاح (2-0), بينما شهدت الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", فوز حطين على اتحاد جباليا (4-0).

#الهلال #التفاح #دوري الممتازة #الجلاء #خدمات الشاطئ

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

صحيفة عبرية: هل تعلم إسرائيل شيئاً عن “قوة التدخل الأردنية” في الحرم القدسي؟

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

إعلام مهم من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية