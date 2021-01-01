فوز مثير للهلال بالوقت القاتل .. والجلاء والشاطئ للتعادل

غزة / سما /

حسم الهلال موقعة التفاح لمصلحته (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين الهلال بفوزه القاتل إلى خليل حميد الذي سجل هدف المباراة الوحيد (95), ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, ويبقى رصيد التفاح 9 نقاط أيضا في المركز الثاني عشر والأخير.

الجلاء – خدمات الشاطئ (1-1)

وتعادل الجلاء مع نظيره خدمات الشاطئ (1-1).

وتقدم "البحرية" عبر محمد أبو توهة (49), قبل أن يتعادل الجلاء عن طريق حمزة سلامة (56) من ركلة جزاء.

ورفع الجلاء رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر, وأصبح رصيد "البحرية" 20 نقطة في المركز الثامن.

باقي الدرجات

وفي الدرجة الأولى, تعادل الأهلي مع خصمه خدمات خانيونس (1-1), وشباب الزوايدة مع المجمع الإسلامي (0-0).

أما في الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", فقد تفوق جماعي رفح على الصلاح (2-0), بينما شهدت الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", فوز حطين على اتحاد جباليا (4-0).