اليونايتد على بعد خطوة من التعاقد مع رافايل فاران

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” الإنجليزية بأن مانشستر يونايتد اقترب بشدة من التعاقد مع رافايل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية والإنجليزية في الفترة الماضية إلى اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رافايل فاران لتعزيز خط دفاع الشياطين الحمر.

وخرج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بنفسه للتعليق على إمكانية انضمام رافايل فاران لمانشستر يونايتد، مؤكداً بأنه لن يقف في طريق اللاعب إذا قرر حقاً الرحيل عن المرينجي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية بأن مانشستر يونايتد اقترب كثيراً من الاتفاق على البنود الشخصية في عقد رافايل فاران، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن رافايل فاران في إجازته السنوية حالياً بعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، لذلك لم يتم الاتفاق بعد مع ريال مدريد على رسوم انضمام النجم الفرنسي لمانشستر يونايتد.

لكن إدارة مانشستر يونايتد واثقة من التوصل لاتفاق نهائي مع ريال مدريد بشأن ضم رافايل فاران الذي سينتهي عقده مع المرينجي صيف عام 2022.