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اقتراح بإقامة لقاء بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا

الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتراح بإقامة لقاء بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية أرجنتينية، وجود اقتراح بإقامة مباراة بين إيطاليا "بطل اليورو" والأرجنتين "بطل كوبا أمريكا".

وكان المنتخب الإيطالي قد فاز بلقب "اليورو"، بعد انتصاره على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، فيما حصدت الأرجنتين لقب "كوبا أمريكا"، إثر التغلب على البرازيل (1-0).

ووفقا لصحيفة "دياريو أولي" الأرجنتينية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، يناقشان تنظيم مباراة "كأس سوبر دولي" في عام 2022، لا سيما أن بطولة كأس العالم للقارات لن تقام.

وأوضحت ""دياريو أولي", أن الأمور ستكون صعبة أيضا، في ظل قائمة المباريات المزدحمة التي قد تمنع إقامة اللقاء.

 
#الأرجنتين #اليورو #كوبا أمريكا #إيطاليا

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