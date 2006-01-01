  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيريز يهين أساطير ريال مدريد بعد فضح تسجيلات صوتية له

الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيريز يهين أساطير ريال مدريد بعد فضح تسجيلات صوتية له



وكالات / سما /

نشرت صحيفة الكونفيدنسيال تسريبات صوتية لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أثناء قيامه بإهانة بعض الأساطير في النادي، على رأسهم ايكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

وتعود هذه التسريبات إلى عام 2006، وتحديداً بعد استقالته من رئاسة النادي، حيث وصف راؤول وكاسياس أنهما أكبر كذبتين في ريال مدريد، بينما أكال بالمديح على زين الدين زيدان وديفيد بيكهام.

ونشرت الصحيفة الإسبانية الموثوقة تسجيلات صوتية لبيريز وهو يتحدث عن رأيه ببعض اللاعبين في ريال مدريد بعد رحيله عن النادي في ولايته الأولى، حيث قال “كاسياس ليس حارس مرمى يليق بريال مدريد، ما الذي تريدني أن أخبرك به. هو ليس كذلك، ولم يكن أبداً”.

وتابع” إنه الفشل الكبير الذي عانينا منه، ما يحدث أن لديه من يعشقونه، يريدونه ويتحدثون عنه، لا أعرف. لقد دافعوا عنه كثيراً، حسناً .. إنه واحد من أكبر الخدع في ريال مدريد، والخدعة الثانية هو راؤول، إنهما الخدعتان الكبيرتان في مدريد”.

وأضاف “اللاعبون أنانيون، لا يمكنك الاعتماد عليهم على الإطلاق، كل من يعتمد عليهم هو مخطئ، يتركونك مستلقياً، إنه أمر سخيف، لدي مفهوم مختلف حول اللاعبين”.

كما وصف فلورنتينو بيريز في التسريبات الثنائي زين الدين زيدان وديفيد بيكهام بالرائعين، في حين قال عن راؤول جونزاليس “يعتقد أن ريال مدريد ملكه”، كما نعت الظاهرة البرازيلية رونالدو بأنه شخص يفتقد للأخلاق.

#ريال مدريد #فلورنتينو بيريز #بيريز #كاسياس #راؤول

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: حزب الله ينشر لأول مرة مشاهد جديدة لعملية "الوعد الصادق".. والإعلام الإسرائيلي يعلّق

بينيت يشن هجوماً شديد اللهجة ضد نتنياهو

نتنياهو: بينت يعطي المياه للأردن الذي يعطي النفط لإيران

جنرال "إسرائيلي" يحذر: قد نخوض حربا صعبة متعددة الساحات والجيش لديه الحد الأدنى من القدرات

السفارة الامريكية تكشف تفاصيل زيارة هادي عمرو للاراضي الفلسطينية واسرائيل

مجلس الوزراء يحدد موعد عطلة عيد الأضحى المبارك

وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : لن نمرر الأموال القطرية إلى غزة على شكل حقائب وهذا ما يرفضه السنوار ..

اقتراب تنفيذ المرحلة الاولى من صفقة التبادل.. كشف تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

JzHT8

لهذا السبب .. "إسرائيل" تعرضت لإحراج دبلوماسي من بعض سفراء الاتحاد الأوروبي

سرايا القدس تكشف عن تكتيك جديد اتبعته المقاومة خلال "سيف القدس": القبة الحديدية فاشلة بامتياز

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية