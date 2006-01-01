بيريز يهين أساطير ريال مدريد بعد فضح تسجيلات صوتية له

وكالات / سما /

نشرت صحيفة الكونفيدنسيال تسريبات صوتية لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أثناء قيامه بإهانة بعض الأساطير في النادي، على رأسهم ايكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

وتعود هذه التسريبات إلى عام 2006، وتحديداً بعد استقالته من رئاسة النادي، حيث وصف راؤول وكاسياس أنهما أكبر كذبتين في ريال مدريد، بينما أكال بالمديح على زين الدين زيدان وديفيد بيكهام.

ونشرت الصحيفة الإسبانية الموثوقة تسجيلات صوتية لبيريز وهو يتحدث عن رأيه ببعض اللاعبين في ريال مدريد بعد رحيله عن النادي في ولايته الأولى، حيث قال “كاسياس ليس حارس مرمى يليق بريال مدريد، ما الذي تريدني أن أخبرك به. هو ليس كذلك، ولم يكن أبداً”.

وتابع” إنه الفشل الكبير الذي عانينا منه، ما يحدث أن لديه من يعشقونه، يريدونه ويتحدثون عنه، لا أعرف. لقد دافعوا عنه كثيراً، حسناً .. إنه واحد من أكبر الخدع في ريال مدريد، والخدعة الثانية هو راؤول، إنهما الخدعتان الكبيرتان في مدريد”.

وأضاف “اللاعبون أنانيون، لا يمكنك الاعتماد عليهم على الإطلاق، كل من يعتمد عليهم هو مخطئ، يتركونك مستلقياً، إنه أمر سخيف، لدي مفهوم مختلف حول اللاعبين”.

كما وصف فلورنتينو بيريز في التسريبات الثنائي زين الدين زيدان وديفيد بيكهام بالرائعين، في حين قال عن راؤول جونزاليس “يعتقد أن ريال مدريد ملكه”، كما نعت الظاهرة البرازيلية رونالدو بأنه شخص يفتقد للأخلاق.