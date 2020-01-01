سان جيرمان يحسم رابع صفقاته الصيفية .. بطل إيطاليا في اليورو

وكالات / سما /

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” على توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع النجم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا الحالي، وميلان الإيطالي السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم جيانلويجي دوناروما بالانتقال للعب في صفوف باريس سان جيرمان مجاناً، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ميلان.

وبعد تألقه اللافت للأنظار مع منتخب بلاده إيطاليا، ومساعدة الآتزوري على التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” مساء يوم الأحد، أصبح دوناروما حل مثالي لقيادة حراسة مرمى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأضاف فابريزيو رومانو بأن أفضل حارس مرمى في بطولة يورو 2020 سينضم لفريق باريس سان جيرمان، ليكون رابع صفقات النادي بعد سيرجيو راموس، وجورجينيو فينالدوم، وأيضاً أشرف حكيمي.

وأكمل الصحفي أن باريس سان جيرمان سيعلن قريباً عن تعاقده م دوناروما لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2026، ليقود خط دفاع باريس بجانب سيرجيو راموس، وماركينيوس والبقية.