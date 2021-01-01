مانشستر سيتي يحسم موقفه من التعاقد مع جريزمان

رام الله / سما /

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موقفه من التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان المحترف في صفوف فريق برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت، مساء اليوم الإثنين، بأن النادي الإنجليزي أبعد نفسه عن كل التقارير التي تتحدث عن اهتمامه بالتعاقد مع جريزمان.

وارتبط اسم جريزمان في اليومين الماضيين بالتواجد بقوة في مدار السيتي في ظل رغبة البارسا في التخلص منه لتخفيض فاتورة الأجور والتمكن من تسجيل عقد ليونيل ميسي الجديد في قائمة الموسم الجديد بالكامب نو.

ونفت مصادر رسمية في السيتي وجود أي اهتمام من قبل النادي الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا بالحصول على توقيع جريزمان، على حد قول موندو.

وبذلك سيكون أمام جريزمان العودة لفريقه السابق، أتلتيكو مدريد الإسباني، وفقاً للمعطيات الحالية، مع وجود حديث حول إمكانية انتقاله للروخي بلانكوس في صفقة تبادلية ينضم بموجبها ساؤول نيجيز للكامب نو.

وقد يرحب جريزمان بفكرة العودة للعمل من جديد مع صديقه الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للأتليتي، وفي الجهة المقابلة قد يسعد رونالد كومان، مدرب برشلونة، بالحصول على لاعب وسط مميز من أجل الموسم القادم.