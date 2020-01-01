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اسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا بـاصابات الفيروس واجتماع هام لكابنيت كورونا

الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا بـاصابات الفيروس واجتماع هام لكابنيت كورونا



القدس المحتلة / سما /

 يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، في وقت لاحق اليوم، جلسة خاصة لبحث سبل الحد من تفشي الطفرة الهندية، وسد الثغرات على المعابر وفي مطار بن غوريون، وسبل تشغيل مجمع فحوصات كورونا الذي دشن في المطار، حيث من المتوقع أن يقدم خدمات لحوالي 40 ألف مسافر يوميا.

كما سيبحث "كابينيت كورونا" إعادة تشغيل أقسام كورونا في المستشفيات.

ياتي ذلك في ظل ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا فقد اعلنت وزارة الصحة تشخيص 730 اصابة خلال 24 ساعة الاخيرة وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ 25 مارس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، توجد في البلاد أكثر 4674 حالة نشطة غالبيتها بالطفرة الهندية، فيما يرقد في مستشفيات البلاد 81 مصابا، بينهم 47 مصابا بحالة خطيرة و17 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنافس الاصطناعي، بينما توقفت وفيات كورونا عند 6439 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

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