فذلكة.. عم عشم؟! ،،، محمد سالم

- بونچور يا عم.. عشم.

= كنت فين يا سعادة الباشا ؟

-أظن اني قلت بونچور !

= بونچور أنهي؟! بتاعة امبارح ولا اول امبارح ولا بكرة.؟!

▪عم عشم، قارئ ومثقف تموجي. يعنى مفيش زيه.. لكن زيارتي الاخيرة له. وجدته غارقا في الحزن والاكتئاب، و بدا يتصرف بطريقة مغايرة لما كان عليه في السابق، بوجه شاحبا يحاكى وجوه الموتى، فنتأت عظام وجهه وغارت فيه العينان ، كمن يئن تحت قبضة المرض، وشبه ابتسامة شاحبة. تبرز اسنان بيضاء. صغير، و نظرة اقرب الى الفضول والحزن مع بعض الإيماءات.. توحى لمن حوله انه كان في السابق رجل خطير للغاية.



الاصدقاء يطلبون منه ان يعود لسالف مجده السياسي ، فالملعب خال وقد يكون هو اللاعب الوحيد.! كان- من اليأس- يمسك بكوز مخروم ومربوط في خيط قصير ويتحدث بصوت عال موجها نداءاته ورسائله للناس ؛ بنفس نبرة يا عمال العالم اتحدوا. على كل حال لم ايأس من حواره فقلت له: ما رايك يا عم عشم .في الأحداث الحاليه.. والموقف الدولي والمجتمع والناس.؟



توقف عن القراءة.. ونظر الينا .. بتلك النظرة القلقة والتي تنذر بنقاش عاصفا ملئ بالصخب؛ كان بين يديه كتاب"فلسطين والتطهير العرقي" و قد تم ابراز وتميز اجزاء منه بواسطة قلم احمر اللون، ووضع خطوط تحت بعض الفقرات بقلم اخر باللون الازرق دليل على مقدار العناية التي يجب ان يوليها لتلك الفقرات.





قال: اللي من أولها خراب أكيد تاليها خراب؟! و إذا أردنا أن نعرف كيف وصلنا إلى ما نحن فيه ، لابد أن نعرف كيف بدأنا ما نحن فيه. فلا توجد نهايات كارثية بدون بدايات كارثية.. اتفضل .. شوف بنفسك؟ نولني" كتاب فلسطين والتطهير العرقي". وإني أقراء - من خلال هذه الكلمات القصيرة . بعض المساوئ الحاصلة وأرفعها هديَّة إلى معاليكم، لعل وصف أعمالهم الظالمة والخطط الصهيونية - الشيطانية- تكشف اعمال الأدنياء، و تؤثر علينا.. و نفيق.



توقفنا.. طويلا امام الفقرة التالية.. ( تكمن أهمية خطة الانفصال "عن غزة" في أنها تجمد عملية السلام. وأنت عندما تجمد هذه العملية تحول دون قيام دولة فلسطينية، وتحول دون مناقشة قضية كل اللاجئين والحدود والقدس. وعمليا ، فان كل هذه الرزمة المسماة دولة فلسطين ، بكل ما تتضمنه ، أزيحت كلها الى أجل غير مسمى من جدول اعمالنا. وكل ذلك بمباركة رئاسة الولايات المتحدة ، واقرار من الكونجرس بمجلسيه). دوف فايسغلاس ، الناطق باسم شارون" هآرتس، 6-10-2004.





فرغ من تلاوة الفقرة وغشيته لحظة كمن سري بجسده اشد انواع بنج التخدير؛ وقد غلب طعم المرار بحلقه بعد ان جف، كمن قيد للسانه،و سرى بجسده تيار كهربائي عالي الجهد، وهوت الكلمات على رؤوسنا كالمطرقة.



- منك لله يا عشم .. نكدت علينا يا بعيد ، فغرق في الضحك المجروح . الممزوج بالسعال وقال: دعك من حديث المحرقة والحروب والكوارث والمصائب و كارثية الانقسام والتشرذم، وغياب الديمقراطية والانتخابات.. فلا تغيب الديمقراطية وتحاصر الا وانتقصت السيادة.



قلت: نهارك مش فايت يا عم عشم .. انت مصمم انك تنكد علينا؟

قال : وهل عندك شك يا دبوس- فى حوار الوحدة الوطنية؟. -وقد لمحت في عينيه نظرة عتاب- وهو يقول : على رأي .. عمنا" الجاحظ" في كتاب - لا مؤاخذة - الحيوان (الشك من المشكوك فيه و الشك من شيم الخواص لأن العوام تتلقف كل شيء تلقفا) .. والكلمات التي لا تنتهي ، وتُعاد ألف مرةٍ وتتكرر في كل مناسبة.. وبدون مناسبة.! فيها من الكذب والمبالغة والتناقض الكثير ، وطبعاً لا أحد يُراجع أو يُصحح أو يحاسب ! فلا علاقة لهم بالشأن السياسي!!



وما هذا الذى نفعله لنضيف إلى انقسامنا الحالي وهواننا الكبير؟ ..و ما يره المسئولين كي يقوموا بواجبهم نحو الوطن والمواطن.؟ هل يقبل السادة، ما يجرى وهل يروا – انه- لازم - لهم وهل . يليق هذا العبث بتضحيات..الشعب الذي دفع فاتورة الدم مقدما ؟! والله إن ما نراه يضيف إلى الخجل فعلا مشينا . نتوارى منه ، ويضيف إلى خيبتنا خيبات ويزيد قهرنا قهرا ويرتد بقضيتنا العادلة أميالا وسنوات ... توقف عم عشم. عن الكلام واخذ يغني بصوت شجي.. أنا صائم منذ سبعين عامْ! أجوع وآكلُ... لكنني لا أبسمل عن لقمةٍ بالحرامْ! أنا لا أزكّي! فمن أين ليْ؟ وحتى لحافي.. قصير على أرجلي؟!.

ما علينا... هات واحد قهوة سادة .



قصر الكلام ...أتمنى أن يكون أحد الدروس البليغة لتراجيديا الانقسام الاسود، أن النقد فضيلة عظيمة، وأن الأمة التي لا تعرف النقد هي أمة ميتة. وأن الكلام - حتى لو كان جارحا - ليس ضد الوطن، بل إن الصمت أحيانا يكون هو الخيانة الكاملة.

هات.. واحد قهوة سادة.

ما رايك يا عم عشم. للموقف و فيما حدث بعد الانقسام والانفصال؟!!.