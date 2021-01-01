  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت يشن هجوماً شديد اللهجة ضد نتنياهو

الإثنين 12 يوليو 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يشن هجوماً شديد اللهجة ضد نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء يوم الإثنين، هجوما شديد اللهجة على زعيم المعارضة في "إسرائيل" بنيامين نتنياهو.

وقال بينيت، وفق قناة الكنيست الاسرائيلية: " اليوم وبعد 12 عامًا من تعرض غلاف غزة والمنطقة الجنوبية للصواريخ، طبقنا سياسة جديدة حيث نرد اليوم على كل بالون أو حتى نصف بالون يطلق علينا من غزة، وأنا أسأل أين الثناء لهذا الإنجاز؟؟ .

ونوه الى أنه أيام حكم نتنياهو كنت آمل أن أرى منكم تصفيقا، لكن بدلا من ذلك رأيت وجوها شاحبة وأعرف أن لدى غافني شعور تأنيب للضمير وهو يعرف أنه بسبب السير الأعمى خلف نتنياهو هو اليوم في المعارضة وليس معنا.

وأضاف: "نتنياهو خاف أنّ يسمح بإقامة مسيرة الأعلام في القدس وأجلها أسبوع بعد أسبوع، وأنا سمحت بالقيام بها".

وتابع: "إنّ نتنياهو كان باستمرار يخرج ويتحدث عن ورقة إيران، لم يحدث في تاريخ "إسرائيل" على الإطلاق أن أحدًا ما تحدث كثيرًا جدًا، وفعل قليلًا جدًا في موضوع إيران".

ووصف بيينت في جلسة الكنيست،  نتنياهو وسموتريتش بأنهما  أصبحا "المخللات" الجديدة - فقط "الهدير والعواء" على  حد تعبيره.

#نفتالي بينت #بنيامين نتنياهو #المعارضة الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس توافق على الآلية الجديدة للمنحة القطرية وفق هذه المطالب

وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار

الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن وفاة ابنة القيادية خالدة جرار

فصائل المقاومة تدرس هذه الخيارات للرد على مماطلة الاحتلال في رفع الحصار

صور: باسم عوض الله والشريف حسن في المحكمة لحظة نطق الحكم عليهما في قضية الفتنة

السفير القطري محمد العمادي يصل غزة

الشؤون المدنية: تسهيلات جديدة بالتنقل والسفر من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ج

فيديو: حزب الله ينشر لأول مرة مشاهد جديدة لعملية "الوعد الصادق".. والإعلام الإسرائيلي يعلّق

العمادي والسنوار

تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع وفد حماس برئاسة السنوار في غزة

القسام

"جيرويزاليم بوست" تكشف تفاصيل مصادرة السلطات الإسرائيلية عملة مشفرة تم تحويلها لـ"حماس"

جنرال "إسرائيلي" يحذر: قد نخوض حربا صعبة متعددة الساحات والجيش لديه الحد الأدنى من القدرات

لبيد

وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية