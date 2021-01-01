بينيت يشن هجوماً شديد اللهجة ضد نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء يوم الإثنين، هجوما شديد اللهجة على زعيم المعارضة في "إسرائيل" بنيامين نتنياهو.

وقال بينيت، وفق قناة الكنيست الاسرائيلية: " اليوم وبعد 12 عامًا من تعرض غلاف غزة والمنطقة الجنوبية للصواريخ، طبقنا سياسة جديدة حيث نرد اليوم على كل بالون أو حتى نصف بالون يطلق علينا من غزة، وأنا أسأل أين الثناء لهذا الإنجاز؟؟ .

ونوه الى أنه أيام حكم نتنياهو كنت آمل أن أرى منكم تصفيقا، لكن بدلا من ذلك رأيت وجوها شاحبة وأعرف أن لدى غافني شعور تأنيب للضمير وهو يعرف أنه بسبب السير الأعمى خلف نتنياهو هو اليوم في المعارضة وليس معنا.

وأضاف: "نتنياهو خاف أنّ يسمح بإقامة مسيرة الأعلام في القدس وأجلها أسبوع بعد أسبوع، وأنا سمحت بالقيام بها".

وتابع: "إنّ نتنياهو كان باستمرار يخرج ويتحدث عن ورقة إيران، لم يحدث في تاريخ "إسرائيل" على الإطلاق أن أحدًا ما تحدث كثيرًا جدًا، وفعل قليلًا جدًا في موضوع إيران".

ووصف بيينت في جلسة الكنيست، نتنياهو وسموتريتش بأنهما أصبحا "المخللات" الجديدة - فقط "الهدير والعواء" على حد تعبيره.