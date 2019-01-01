  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

تحريض ضد مراعنة بعد تأييدها للحملة المساندة لجرار

الإثنين 12 يوليو 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحريض ضد مراعنة بعد تأييدها للحملة المساندة لجرار



القدس المحتلة /سما/

حرضت وسائل إعلام عبرية محسوبة على اليمين، اليوم الاثنين، ضد عضو الكنيست عن حزب العمل ابتسام مراعنة بعد أن طالبت بالسماح للأسيرة المناضلة خالدة جرار بتوديع ابنتها التي توفيت أمس في رام الله.

واعتبرت تلك الوسائل الإعلامية بأن هذه المطالبة بمثابة تضامن مع “إرهابية” في إشارة لجرار المعتقلة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019، وتقضي حكمًا بالسجن لمدة عامين.

وعقب التحريض الذي قادته تلك الوسائل، لم ينفك المئات من الإسرائيليين عن مهاجمة مراعنة واتهامها بدعم “الإرهاب”.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملة كبيرة للمطالبة بالسماح للأسيرة جرار بتوديع جثمان ابنتها.

#اليمين الاسرائيلي #حزب العمل الإسرائيلي #ابتسام مراعنة #الاسيرة خالدة جرار

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس توافق على الآلية الجديدة للمنحة القطرية وفق هذه المطالب

وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار

الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن وفاة ابنة القيادية خالدة جرار

فصائل المقاومة تدرس هذه الخيارات للرد على مماطلة الاحتلال في رفع الحصار

صور: باسم عوض الله والشريف حسن في المحكمة لحظة نطق الحكم عليهما في قضية الفتنة

السفير القطري محمد العمادي يصل غزة

الشؤون المدنية: تسهيلات جديدة بالتنقل والسفر من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ج

فيديو: حزب الله ينشر لأول مرة مشاهد جديدة لعملية "الوعد الصادق".. والإعلام الإسرائيلي يعلّق

العمادي والسنوار

تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع وفد حماس برئاسة السنوار في غزة

القسام

"جيرويزاليم بوست" تكشف تفاصيل مصادرة السلطات الإسرائيلية عملة مشفرة تم تحويلها لـ"حماس"

جنرال "إسرائيلي" يحذر: قد نخوض حربا صعبة متعددة الساحات والجيش لديه الحد الأدنى من القدرات

لبيد

وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية