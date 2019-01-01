تحريض ضد مراعنة بعد تأييدها للحملة المساندة لجرار

القدس المحتلة /سما/

حرضت وسائل إعلام عبرية محسوبة على اليمين، اليوم الاثنين، ضد عضو الكنيست عن حزب العمل ابتسام مراعنة بعد أن طالبت بالسماح للأسيرة المناضلة خالدة جرار بتوديع ابنتها التي توفيت أمس في رام الله.

واعتبرت تلك الوسائل الإعلامية بأن هذه المطالبة بمثابة تضامن مع “إرهابية” في إشارة لجرار المعتقلة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019، وتقضي حكمًا بالسجن لمدة عامين.

وعقب التحريض الذي قادته تلك الوسائل، لم ينفك المئات من الإسرائيليين عن مهاجمة مراعنة واتهامها بدعم “الإرهاب”.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملة كبيرة للمطالبة بالسماح للأسيرة جرار بتوديع جثمان ابنتها.