  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جنرال "إسرائيلي" يحذر: قد نخوض حربا صعبة متعددة الساحات والجيش لديه الحد الأدنى من القدرات

الإثنين 12 يوليو 2021 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال "إسرائيلي" يحذر: قد نخوض حربا صعبة متعددة الساحات والجيش لديه الحد الأدنى من القدرات



القدس المحتلة /سما/

حذر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق إيلي زمير من أن الجيش لا يحوز إلا الحد الأدنى من الإمكانيات والقدرات اللازمة لمواجهة التهديدات على الساحات المختلفة.

وقال زمير إن الجيش الإسرائيلي على حافة الحد الأدنى من القدرات ويحتاج إلى "كتلة حرجة من الناحية النوعية والكمية" لتمكينه من تحييد التهديدات التي تنطوي عليها الساحات المختلفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء أمس بمناسبة تسريحه من الجيش وتعيين هرتسلي هليفي مكانه.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم عن زمير قوله: "قد نضطر إلى خوض حرب صعبة وطويلة الأمد ومتعددة الساحات، مصحوبة بتحديات داخلية، سواء على مستوى الجبهة الداخلية وفي ساحة الحرب ذاتها، لذا نحتاج إلى تأمين قدرة على الحسم، وطول نفس وتوفير احتياطي قوي".

ولكي يدلل على خطورة تبعات انفجار مواجهة على أكثر من ساحة، لفت زمير إلى أن العدوان الأخير على غزة حدث في حين كانت ساحة "حزب الله" هادئة، مع العلم أن هذه الساحة تملك قوة نارية تفوق قوة "حماس" بعشر مرات. وفقا له.

وشدد زمير على أن "إسرائيل" بحاجة إلى تأمين قدرات تكنولوجية فائقة التقدم إلى جانب ضمان الاحتفاظ بقوات متميزة كمّاً ونوعاً؛ محذراً من أن ما يملكه الجيش حالياً يمثل الحد الأدنى من القدرات اللازمة لدرء المخاطر والتهديدات.

ولفتت "يديعوت" إلى أنه على الرغم من تحذيرات زمير، فإن المستوى السياسي الحاكم في تل أبيب لم يناقش التهديد الذي ينطوي عليه عدم تمتع الجيش بالقدرات اللازمة والكافية لمواجهة التحديات على الساحات المختلفة.

وأضافت: "يجب أن يزعج هذا البيان العلني أي مواطن، ويجب أن يسأل المستوى السياسي، ولا سيما رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير الأمن بني غانتس عما سيفعلانه لتحسين الوضع وبسرعة، لأنه من الواضح تماما أن عملية "حرس الأسوار" (العدوان الأخير على غزة) مكنت الأعداء من تعلم كيفية التصرف في مواجهة إسرائيل".

وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن قائد شعبة العمليات السابق في هيئة أركان الجيش، أهارون حليفا، دعا في أعقاب المواجهات التي شهدتها المدن المختلطة، أثناء هبة القدس بين فلسطينيي الداخل وكل من شرطة الاحتلال وأعضاء التنظيمات الإرهابية اليهودية، إلى تشكيل حرس وطني يتكون من قوات الاحتياط ويكون ملزما بتعليمات الشرطة لمساعدتها على ضبط النظام.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #قطاع غزة #حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #حزب الله #لبنان #نفتالي بينت #بيني غانتس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس توافق على الآلية الجديدة للمنحة القطرية وفق هذه المطالب

وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار

التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2021

الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن وفاة ابنة القيادية خالدة جرار

فصائل المقاومة تدرس هذه الخيارات للرد على مماطلة الاحتلال في رفع الحصار

مجددا.. وفد أمني إسرائيلي الى القاهرة للتوصل لاتفاق تهدئة مع غـزة

صور: باسم عوض الله والشريف حسن في المحكمة لحظة نطق الحكم عليهما في قضية الفتنة

الأخبار الرئيسية

لبيد

وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!

مجلس الوزراء يحدد موعد عطلة عيد الأضحى المبارك

قيادي بالجهاد يهاجم منظمة التحرير.. ويدعو لتشكيل جبهة وطنية مقاومة وفق مسارين

هادي عمرو

السفارة الامريكية تكشف تفاصيل زيارة هادي عمرو للاراضي الفلسطينية واسرائيل

اشتية: اقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة يضعنا في موقف مالي صعب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية