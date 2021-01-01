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عائلة غولدن تهاجم حكومة بينت: "تستجدي الهدوء من غزة وحماس تحصل على ما تريد"

الإثنين 12 يوليو 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدن تهاجم حكومة بينت: "تستجدي الهدوء من غزة وحماس تحصل على ما تريد"



القدس المحتلة /سما/

هاجمت عائلة هدار غولدين الأسير الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، يوم الإثنين، حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت، بعد خضوعها أمام تحذيرات المقاومة.

وقال تسور غولدين شقيق "هدار" إن "إنجازات عملية حارس الأسوار تُلقى في القمامة الواحدة تلو الأخرى وشقيقي في غزة على بعد ساعة بالسيارة من تل أبيب". 

وأضاف أن "حمـاس تستمر في الحصول على ما تريد وكيفما تريد". 

وتابع : "رئيس الوزراء نفتالي بينيت، هل المال أهم من جنود الجيش؟ لم أطلب إعادة أخي بأي ثمن، أطالب بالتوقف عن التخلي عنا بأي ثمن".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن سيمحا غولدين والد "هدار" قوله : "يعودون مجددا لاستجداء الهدوء من غـــزة بلا مطالبة بإعادة الجنود، ويُزعمون أن الأموال ستصل إلى السكان، وهذا لا أساس له من الصحة". 

وأضاف : "قبل 6 سنوات شرحوا آلية تقوم "إسرائيل" من خلالها بإدخال الإسمنت الذي يستخدم في إعادة إعمار المنازل التي هدمت، ونعلم جميعًا أنه ذهب إلى الأنفاق".

#عائلة هدار غولدين #هدار غولدن #حركة حماس #اسرائيل #المنحة القطرية #غزة #قطاع غزة #حكومة بينت #الحكومة الاسرائيلية

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