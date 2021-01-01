  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المصادقة على اللجان الدائمة في الكنيست

الإثنين 12 يوليو 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على اللجان الدائمة في الكنيست



القدس المحتلة /سما/

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، اليوم الإثنين، على اللجان الـ11 الدائمة للكنيست.

جاء ذلك بعد "مناقشة مطوّلة" بشأن القرار الذي حظي بأغلبية 17 نائبا، مقابل 13 صوتا ضدّه.

وسيرأس لجنة الكنيست، العضو عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، فيما سيترأس اللجنة المالية، عضو حزب "يسرائيل بيتينو"، أليكس كوشنير، فيما سيتولّى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو حزب "ييش عتيد"، رام بن باراك.

كما سيرأس اللجنة الاقتصادية، عضو حزب "كاحول لافان"، ميخائيل بيتون، وسيكون عضو القائمة العربية الموحّدة (الإسلامية الجنوبيّة)، سعيد الخرومي، رئيسا للجنة الداخلية.

أما المعارضة فسترأس لجان الرقابة على الدولة والعلوم والتكنولوجيا، ووضع المرأة.

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس توافق على الآلية الجديدة للمنحة القطرية وفق هذه المطالب

وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار

التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2021

الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن وفاة ابنة القيادية خالدة جرار

فصائل المقاومة تدرس هذه الخيارات للرد على مماطلة الاحتلال في رفع الحصار

مجددا.. وفد أمني إسرائيلي الى القاهرة للتوصل لاتفاق تهدئة مع غـزة

صور: باسم عوض الله والشريف حسن في المحكمة لحظة نطق الحكم عليهما في قضية الفتنة

الأخبار الرئيسية

جنرال "إسرائيلي" يحذر: قد نخوض حربا صعبة متعددة الساحات والجيش لديه الحد الأدنى من القدرات

لبيد

وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!

مجلس الوزراء يحدد موعد عطلة عيد الأضحى المبارك

قيادي بالجهاد يهاجم منظمة التحرير.. ويدعو لتشكيل جبهة وطنية مقاومة وفق مسارين

هادي عمرو

السفارة الامريكية تكشف تفاصيل زيارة هادي عمرو للاراضي الفلسطينية واسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية