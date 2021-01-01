المصادقة على اللجان الدائمة في الكنيست

القدس المحتلة /سما/

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، اليوم الإثنين، على اللجان الـ11 الدائمة للكنيست.

جاء ذلك بعد "مناقشة مطوّلة" بشأن القرار الذي حظي بأغلبية 17 نائبا، مقابل 13 صوتا ضدّه.

وسيرأس لجنة الكنيست، العضو عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، فيما سيترأس اللجنة المالية، عضو حزب "يسرائيل بيتينو"، أليكس كوشنير، فيما سيتولّى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو حزب "ييش عتيد"، رام بن باراك.

كما سيرأس اللجنة الاقتصادية، عضو حزب "كاحول لافان"، ميخائيل بيتون، وسيكون عضو القائمة العربية الموحّدة (الإسلامية الجنوبيّة)، سعيد الخرومي، رئيسا للجنة الداخلية.

أما المعارضة فسترأس لجان الرقابة على الدولة والعلوم والتكنولوجيا، ووضع المرأة.