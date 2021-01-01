وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الإثنين، لنظرائه في الاتحاد الأوروبيّ، إنه لا إمكانية لحلّ الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك خلال مشاركة لبيد في حدث رسميّ لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال خلاله: "ليس سرًّا أنني أؤيد حل الدولتين"، غير أنه أضاف مستدركًا: "للأسف هذا غير ممكن حاليا"، مضيفا: "إذا كانت هناك دولة فلسطينية، فيجب أن تكون ديمقراطية محبة للسلام".:

كما التقى لبيد، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وتابع لبيد: "لا يمكن أن يُطلب منا بناء تهديد آخر على حياتنا بأيدينا"، على حدّ تعبيره.

وتطرّق لبيد خلال حديثه إلى أمن إسرائيل، قائلا: "ستفعل إسرائيل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

وأضاف: "أريد أن أسمع رأيكم بقلب مفتوح، لكن ليس من المبالغةِ توقُّع أن يأخذ هذا الحوار في الاعتبار، أن منزلي (دولتي) يتعرّض للهجوم".

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من لقاء جمع لبيد بوزير الخارجية المصريّ، سامح شكري، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث "الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وبحسب ما ذكره الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أمس الأحد، فقد "أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".