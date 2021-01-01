  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!

الإثنين 12 يوليو 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية "اسرائيل" لنظرائه الأوروبيين: لا إمكانية لحلّ الدولتين.. وسنفعل الضروريّ لأمننا!



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الإثنين، لنظرائه في الاتحاد الأوروبيّ، إنه لا إمكانية لحلّ الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك خلال مشاركة لبيد في حدث رسميّ لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال خلاله: "ليس سرًّا أنني أؤيد حل الدولتين"، غير أنه أضاف مستدركًا: "للأسف هذا غير ممكن حاليا"، مضيفا: "إذا كانت هناك دولة فلسطينية، فيجب أن تكون ديمقراطية محبة للسلام".: 

كما التقى لبيد، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وتابع لبيد: "لا يمكن أن يُطلب منا بناء تهديد آخر على حياتنا بأيدينا"، على حدّ تعبيره.

وتطرّق لبيد خلال حديثه إلى أمن إسرائيل، قائلا: "ستفعل إسرائيل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

وأضاف: "أريد أن أسمع رأيكم بقلب مفتوح، لكن ليس من المبالغةِ توقُّع أن يأخذ هذا الحوار في الاعتبار، أن منزلي (دولتي) يتعرّض للهجوم".

اقرا/ي ايضا: تفاصيل اجتماع وزيري خارجية مصر واسرائيل..

يأتي ذلك بعد يوم واحد من لقاء جمع لبيد بوزير الخارجية المصريّ، سامح شكري، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث "الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وبحسب ما ذكره الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أمس الأحد، فقد "أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

#اسرائيل #حل الدولتين #فلسطين #الاتحاد الاوروبي #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #سامح شكري #مصر

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس توافق على الآلية الجديدة للمنحة القطرية وفق هذه المطالب

وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار

التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2021

الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن وفاة ابنة القيادية خالدة جرار

فصائل المقاومة تدرس هذه الخيارات للرد على مماطلة الاحتلال في رفع الحصار

مجددا.. وفد أمني إسرائيلي الى القاهرة للتوصل لاتفاق تهدئة مع غـزة

صور: باسم عوض الله والشريف حسن في المحكمة لحظة نطق الحكم عليهما في قضية الفتنة

الأخبار الرئيسية

جنرال "إسرائيلي" يحذر: قد نخوض حربا صعبة متعددة الساحات والجيش لديه الحد الأدنى من القدرات

مجلس الوزراء يحدد موعد عطلة عيد الأضحى المبارك

قيادي بالجهاد يهاجم منظمة التحرير.. ويدعو لتشكيل جبهة وطنية مقاومة وفق مسارين

هادي عمرو

السفارة الامريكية تكشف تفاصيل زيارة هادي عمرو للاراضي الفلسطينية واسرائيل

اشتية: اقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة يضعنا في موقف مالي صعب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية