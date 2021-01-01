"يائير لابيد" يعرب عن رغبة اسرائيل في تعميق التعاون مع الناتو

القدس المحتلة /سما/

أعرب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، اليوم الإثنين، عن رغبة بلاده في "تعميق التعاون" مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومساعدته في مختلف التحديات التي يواجهها.



جاء ذلك خلال لقاء جمع لابيد في العاصمة البلجيكية، بروكسل، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدات بحسابه على تويتر: التقيت هذا الصباح بالأمين العام للناتو بمقر الحلف في بروكسل، تشترك إسرائيل والناتو قيما ومفاهيم متطابقة فيما يتعلق بالتحديات والتهديدات في المنطقة".



وأضاف لابيد: "تطمح إسرائيل في تعميق التعاون مع الحلف والاستعداد للعمل بشكل مشترك لمساعدته في مختلف التحديات التي يواجهها، بما في ذلك الاستخبارات، الأمن السيبراني، الحرب على الإرهاب، تأثير المناخ، الأمن البحري، الطوارئ المدنية والدفاع الصاروخي".



وأمس الأحد، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي لابيد في بروكسل، وفق ما أفاد به الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية.