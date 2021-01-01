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نتنياهو: بينت يعطي المياه للأردن الذي يعطي النفط لإيران

الإثنين 12 يوليو 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: بينت يعطي المياه للأردن الذي يعطي النفط لإيران



القدس المحتلة /سما/

قال زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو اليوم (الإثنين) في اجتماع لحزبه الليكود في الكنيست إن لقاء بينيت مع العاهل الأردني مهم جدا لكنه لم يدرك أنه عندما يعطي المياه للأردن فإن الأردن يعطي النفط لإيران
 
وأضاف: "عبد الله في نفس الوقت كان يعطي النفط لمن؟ إلى إيران، وبعد حكومة ضعيفة لا عجب أن عمان ركضت نحو إيران وألغت جميع الاتفاقات مع إسرائيل".
 
وتابع: "إذا طلب منصور عباس من بينيت الوقوف على ساق واحدة، فإن بينيت سيفعل ذلك، بينيت هو رئيس وزراء ضعيف ويتمتع بمنصب تمثيلي، وهو حاليًا رئيس وزراء دمية".

#المعارضة الإسرائيلية #بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت #ايران #الملك عبدالله الثاني #الاردن #النفط

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